تركيا تشيد جدارًا أمنيًا على حدودها مع إيران

أنقرة - (أ ف ب):

أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا، الثلاثاء، أن السلطات بدأت بناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران.

وأضافت المحافظة في بيان أن حاكم آغري سليمان إلبان زار الموقع حيث بدأت اعمال بناء جدار أمني على الحدود لتفقد سير العمل، مشيرًا إلى أن الزيارة حصلت بالاتفاق مع قوات الأمن.

وأظهرت صور نشرت على الموقع الالكتروني للمحافظة نقل كتل اسمنتية ضخمة.

وذكرت وكالة أنباء دوغان أن الكتل يبلغ طول كل منها مترين بارتفاع ثلاثة بزنة سبعة أطنان.

وكانت السلطات التركية أعلنت في مايو بناء جدار بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه إرهابي.

ويبلغ طول الحدود بين الدولتين قرابة 500 كم.

وبدأت تركيا بالفعل عام 2015 بناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل جهاديي تنظيم "داعش" والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر.

في يونيو، أكد وزير الدفاع فكري ايشيك اكمال 690 كلم من الجدار من اصل 828 كلم على الحدود مع سوريا.

وأضاف أن إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها فور الانتهاء من بناء الجدار.