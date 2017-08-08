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بعد وفاته بغرفة العمليات.. أسرة طالب تتهم أطباء في الغربية بالإهمال

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مصراوي Masrawy

بعد وفاته بغرفة العمليات.. أسرة طالب تتهم أطباء في الغربية بالإهمال

10:17 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

بعد وفاته بغرفة العمليات.. أسرة طالب تتهم أطباء في الغربية بالإهمال

التلميذ المجنى علية ضحية الاهمال

الغربية - مروة شاهين:

اتهمت أسرة طالب في المرحلة الإعدادية، توفي اليوم داخل مستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا، الأطباء المسؤولين عن حالته بالتسبب في وفاته نتيجة خطأ طبي.

ووفق محضر محرر بالواقعة تحت رقم 6405 إداري قسم ثان طنطا، فإن سلامة أمين محمود غنيم (14 سنة)، مقيم بقرية بلاي التابعة لمركز السنطة، دخل مستشفى المنشاوي العام اليوم الثلاثاء لإجراء عملية جراحية "لحمية"، إلا أنه دخل في غيبوبة توفي إثرها بعد تلقيه جرعة بنج زائدة، وفق ما أورد المحضر.

وقد أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.​

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مصراوي Masrawy

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