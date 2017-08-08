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وكيل وزارة الصحة بالغربية ينفي إساءته للأطباء

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وكيل وزارة الصحة بالغربية ينفي إساءته للأطباء وكيل وزارة الصحة بالغربية ينفي إساءته للأطباء

التحرير

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نفى الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سبه الأطباء، قائلا إنه لم يصله حتى الآن أي اتصال هاتفي أو بيان يؤكد أنه تم تحويله إلى التحقيق.

وأضاف شرشر خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «تن»، أنه تربطه علاقة طيبة جدًا بالأطباء والصيادلة والإداريين العاملين معه، ونفى نفيًا قاطعًا إساءة أي طبيب له.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تلقى شكاوى من عدد كبير من المواطنين الغاضبين بسبب عدم ذهاب الأطباء إلى وحداتهم الصحية في موعدها، مستطردًا: «الناس بتقول مفيش دكاترة».

وتابع: «واحد اللي قالي تلات تربع الأطباء زبالة، وأنا بعتذر عن اللفظ بس مش أنا اللي قولته»، موضحًا أنه مستعد للمثول أمام لجنة التحقيق واللجنة التأديبية بنقابة الأطباء.

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وأشار شرشر إلى أنه طبيب قبل أن يكون مسؤولًا، ولم يُسئ للأطباء، إذ أنه عمل مديرا لإدارة الصحة في الغربية لأكثر من 5 سنوات.

وفي نفس السياق قال الدكتور أسامة عبدالحي، رئيس اللجنة التأديبية بنقابة الأطباء، إنه وردت إليه معلومات صحفية بأنه تم تحويل شرشر إلى التحقيق ولكن لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأضاف عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج أن التحقيق الهدف منه معرفة حقيقة ما نسب إلى شرشر، موضحًا أنه يتمنى عدم نسب إساءة أي طبيب لزملائه. 

وصرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية أيضا في نفس البرنامج، بأنه بالفعل تمت إحالة الدكتور محمد شرشر إلى التحقيق، وسيتم عرض نتائج التحقيق على وزير الصحة شخصيًا.

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التحرير

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