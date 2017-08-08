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جماهير المصري تطالب مرتضى منصور بحل أزمة الجماهير

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جماهير المصري تطالب مرتضى منصور بحل أزمة الجماهير جماهير المصري تطالب مرتضى منصور بحل أزمة الجماهير

التحرير

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قامت بعض الجماهير التابعة لنادي المصري البورسعيدي، والمتواجدة بملعب برج العرب، بالتواصل مع ، رئيس مجلس إدارة نادي ، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراة الفريقين.

وتحدثت جماهير بورسعيد مع رئيس نادي الزمالك، وطالبوه بالتدخل لحل الأزمة التي حدثت بينهما قبل إنطلاق المباراة.

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وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، والمُقامة على ملعب برج العرب بالإسكدرية، على بعض من جماهير الفريق البورسعيدي واحتجزتهم، بعد سبهم لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل بداية اللقاء.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار دور نصف النهائي بكأس .

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التحرير

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