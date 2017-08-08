بالأسماء.. حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن الغربية

الغربية - مروة شاهين:

اعتمد مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات داخلية للضباط بالمراكز والأقسام ورؤساء ومعاوني المباحث وأفرع البحث والإدارات، وذلك بالتنسيق مع اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية.

تضمنت الحركة الرائد يوسف الجندي رئيسًا لمباحث مركز، والرائد أحمد الحجار رئيسًا لمباحث ثان طنطا، والرائد محمد صقر رئيسًا لمباحث أول طنطا، والرائد محمود العرنوسي رئيسًا لمباحث مركز زفتى.

كما شملت الحركة تعيين الرائد محمد الجمل رئيسًا لمباحث قسم أول زفتى، والرائد محمد الدهراوي رئيسًا لمباحث مركز السنطة، والنقيب أحمد أبوزامل معاونًا لمباحث مركز طنطا.

وعُين أيضًا النقيب حسن داوود معاونًا لمباحث مركز طنطا، والنقيب كريم لطفي معاونًا لمباحث مركز طنطا، والنقيب محمد العسال معاونًا لمباحث قسم أول طنطا، والنقيب محمود رسلان معاونًا أول لمباحث قسم ثان طنطا، والنقيب بسام حشكل معاونًا لمباحث قسم ثان طنطا.

ونُقل النقيب محمود عبد المعز معاونًا لمباحث أول طنطا، والنقيب فوي موافي معاونًا لمباحث أول طنطا، والنقيب أحمد الديب لمباحث التموين، والنقيب محمد خليل لمباحث قطور، والنقيب محمد الهواري لمباحث التموين، والنقيب محمد الغول معاونًا لمباحث مركز كفر الزيات.

كما تضمنت الحركة تعيين النقيب محمد وجيه معاونًا لمباحث قسم أول طنطا، والنقيب عبد المنعم الوكيل معاونًا لمباحث قسم ثان طنطا، والنقيب أحمد خليفة بإدارة مباحث الطرق.

وشملت الحركة نقل الرائد توفيق شهوان إلى قسم المساعدات الفنية، والرائد كمال عبد الرؤوف لمباحث المرور، والرائد تامر كمال رئيسًا لمباحث المرافق، والرائد محمد دبوس لمباحث الآداب، والرائد محمد سراج لفرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، والرائد أحمد الهرميل رئيسًا لمباحث مرور زفتى والسنطة، والرائد أحمد غبارة للمساعدات الفنية، والرائد مازن نجا لمباحث قوات أمن المحلة، والرائد محمد النحراوي رئيسًا لمباحث مركز قطور.

وضمت الحركة أيضًا المقدم أحمد خيري جعيصة رئيسًا لقسم الأسلحة غير المرخصة، والمقدم أحمد العايدي مفتشًا لمركزي طنطا وقطور، والمقدم علي أبو زهرة رئيسًا لمكتب المخدرات، والمقدم وليد الصواف مفتشًا أول وثان، والمقدم محمد سمير لإدارة المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتى، والعقيد وليد العيسوس رئيسًا لقسم المعلومات الجنائية، والعقيد عبدالحميد خميس رئيسًا لمباحث المرور، والعقيد محمد عتمان مديرًا لإدارة مباحث التموين.​