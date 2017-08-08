على خلفية اشتباكات قنا.. تشديد الإجراءات الأمنية بالمواقع السياحية والكنائس في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كثفت أجهزة الشرطة في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها التأمينية بالمناطق السياحية والأثرية وبمحيط الكنائس والأديرة والمطار الدولي، وبالقرب من الفنادق السياحية وأماكن تجمع المواطنين، تزامنًا مع المواجهات الأمنية التي تشهدها محافظة قنا مع خلية الإرهابي الهارب "عمرو سعد".

ونشرت مديرية أمن الأقصر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والسريعة، وتم الدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات لضبط أي متفجرات.

وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات وفحص هويات القادمين والمغادرين لأراضي المحافظة.

وكشف المصدر، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن مديرية أمن الأقصر أرسلت تعزيزات أمنية إلى محافظة قنا للمشاركة في محاصرة الإرهابيين ومطاردتهم.

وكان مصدر أمني -رفيع المستوى- في محافظة قنا كشف -لمصراوي- عن مقتل 4 مسلحين خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم الثلاثاء بالظهير الصحراوي الغربي لمركز أبو تشت في محافظة قنا، بين قوات الأمن وخلية تابعة للإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني ورموز القبائل، تواصل تضييق الخناق ومحاصرةً "العناصر الإرهابية" بالظهير الصحراوي الغربي، بحثًا عن الإرهابي الهارب "عمرو سعد عباس إبراهيم" قائد الخلية المنفذة لتفجيرات طنطا والإسكندرية والنقب وكمين إسنا.

وكانت الاشتباكات أسفرت عن استشهاد الرائد أحمد عبدالفتاح جمعة، وإصابة مجندين واثنين من أمناء شرطة.​​