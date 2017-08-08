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زيارة بوتين "أبخازيا" يثير غضب جورجيا

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مصراوي Masrawy

زيارة بوتين "أبخازيا" يثير غضب جورجيا

10:04 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تبليسي - (أ ش أ):

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة أبخازيا المنشقة عن جورجيا احتجاج الجورجية.

ونقلت (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن وزارة الخارجية الجورجية قولها إن مثل هذا العمل التهكمي، يخدم شرعنة التغيير بالقوة لحدود دولة ذات سيادة عبر الاعتداء العسكري والتطهير العرقي والاحتلال.

وتأتي زيارة الرئيس الروسي اليوم في ذكرى الحرب القصيرة التي نشبت بين جورجيا وروسيا في عام 2008، وتعهد بوتين - خلال زيارته - بتخفيف إجراءات مراقبة الحدود والجمارك لتشجيع السفر وتسهيل التجارة.

يشار إلى أن أبخازيا انفصلت عن جورجيا أوائل التسعينيات بالتزامن مع إنهيار الاتحاد السوفيتي، وتمكنت روسيا من السيطرة بشكل كامل عليها وعلى المنطقة الجورجية الإنفصالية الثانية أوسيتيا الجنوبية، بعد حرب قصيرة ضد جورجيا فى عام 2008.

وتعترف روسيا باستقلال المنطقتين الإنفصاليتين وتنشر آلاف الجنود فيهما على الرغم من الإدانات الدولية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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