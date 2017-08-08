تحرير 235 مدنيًا من قبضة طالبان و"داعش" شمالي أفغانستان
تحرير 235 مدنيًا من قبضة طالبان و"داعش" شمالي أفغانستان
10:02 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
كابول - (أ ش أ):
أعلنت السلطات في إقليم (سربل) شمال أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تحرير 235 مدنيا من قبضة طالبان وداعش بعد أيام من قيام المسلحين بقتل عشرات الأشخاص في الإقليم.
ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن الحكومة المحلية قولها - في بيان- إن المدنيين ومن ضمنهم نساء وأطفال تم انقاذهم بعد تدخل شيوخ القبائل المحليين لصالح إطلاق سراحهم دعما لجهود الحكومة المركزية.
وقالت السلطات الأفغانية إن المدنيين ظلوا في الأسر لمدة أربعة أيام منذ قيام المسلحين بالسيطرة على منطقة (ميرزا أولانج) الرئيسية في مقاطعة سياد.
من جهة أخرى، قال مكتب الرئاسة الأفغانية إن اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين أمنيين وعسكريين عُقد في القصر الرئاسي مساء اليوم وترأسه الرئيس أشرف عبد الغني، وأشار المكتب إلى أن الاجتماع ركز على التطورات الأمنية الأخيرة وخاصة الوضع الأمني في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية بما في ذلك إقليم (سربل).
ووجه الرئيس الأفغاني مسؤولي الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة السيطرة على الأوضاع في أقاليم (سربل وفرياب وجوزجان وبالخ) وقمع المتمردين في منطقة (ميرزا أولانج) واتخاذ إجراءات فورية لمساعدة السكان المحليين.
وكان حاكم إقليم (سربل) قال، أمس الأول الأحد، إن المسلحين قتلوا ما يتراوح بين 30 و 40 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال بعد السيطرة على منطقة رئيسية في الإقليم.
وأكدت مصادر مطلعة أن ما يزيد على 50 شخصا قتلوا في أعمال وحشية نفذها مسلحو طالبان وداعش في الآونة الأخيرة.
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