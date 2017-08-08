تحرير 235 مدنيًا من قبضة طالبان و"داعش" شمالي أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في إقليم (سربل) شمال ‏أفغانستان، اليوم الثلاثاء، تحرير 235 مدنيا من قبضة طالبان وداعش بعد أيام ‏من قيام المسلحين بقتل عشرات الأشخاص في الإقليم. ‏

‏ ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن ‏الحكومة المحلية قولها - في بيان- إن المدنيين ومن ضمنهم نساء وأطفال تم ‏انقاذهم بعد تدخل شيوخ القبائل المحليين لصالح إطلاق سراحهم دعما لجهود ‏الحكومة المركزية. ‏

‏وقالت السلطات الأفغانية إن المدنيين ظلوا في الأسر لمدة أربعة أيام منذ قيام ‏المسلحين بالسيطرة على منطقة (ميرزا أولانج) الرئيسية في مقاطعة سياد. ‏

‏ من جهة أخرى، قال مكتب الرئاسة الأفغانية إن اجتماعا رفيع المستوى لمسؤولين ‏أمنيين وعسكريين عُقد في القصر الرئاسي مساء اليوم وترأسه الرئيس أشرف ‏عبد الغني، وأشار المكتب إلى أن الاجتماع ركز على التطورات الأمنية الأخيرة ‏وخاصة الوضع الأمني في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية بما في ذلك إقليم (‏سربل). ‏

‏ ووجه الرئيس الأفغاني مسؤولي الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة ‏السيطرة على الأوضاع في أقاليم (سربل وفرياب وجوزجان وبالخ) وقمع ‏المتمردين في منطقة (ميرزا أولانج) واتخاذ إجراءات فورية لمساعدة السكان ‏المحليين.‏

‏وكان حاكم إقليم (سربل) قال، أمس الأول الأحد، إن المسلحين قتلوا ما يتراوح ‏بين 30 و 40 شخصا من ضمنهم نساء وأطفال بعد السيطرة على منطقة ‏رئيسية في الإقليم. ‏

‏وأكدت مصادر مطلعة أن ما يزيد على 50 شخصا قتلوا في أعمال وحشية ‏نفذها مسلحو طالبان وداعش في الآونة الأخيرة.‏