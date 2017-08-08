وسائل إعلام إسرائيلية: الصاروخ الذي سقط بعسقلان انطلق من قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، وسقط في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان إلى الشمال من حدود القطاع، مصدره قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بمنطقة الساحل الإقليمي لعسقلان دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى قد قالت في وقت سابق إن صافرات الإنذار انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المجلس الإقليمي "حوف أشكلون" قرب قطاع غزة، وتضاربت الأنباء بشأن سماع دوي انفجار في المنطقة، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد سقط صاروخا في موقع للبناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني المتنقلة (كرافانات) في المكان. وقالت لاحقا إن اشتعال النيران في المكان ليس له علاقة بانطلاق صافرات الإنذار.

وكانت قد تضاربت الأنباء الأولية، حيث أشارت التقارير الإسرائيلية بداية إلى سقوط صاروخ في موقع للبناء، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المباني المتنقلة (كرافانات) في المكان. وقالت لاحقا إن اشتعال النيران في المكان ليس له علاقة بانطلاق صافرات الإنذار.

وأفادت تقارير أخرى أن صافرات الإنذار انطلقت في المنطقة الصناعية الجنوبية لعسقلان و"حوف أشكلون"، دون أن ترد أية أنباء عن سقوط صاروخ أو انفجار في المنطقة.