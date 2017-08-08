وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة تنفي التعاقد مع عناصر طبية أوغندية

بنغازي - (أ ش أ):

نفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعدة من جمهورية أوغندا.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، تحصلت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء على نسخة منه إنها لم تقوم بتكليف أي شركة ليبية أو أجنبية لغرض استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة.

وأوضحت الوزارة أنها بحاجة ماسة إلى أكبر عدد ممكن من أطباء وعناصر التمريض في كل التخصصات في جميع المرافق الصحية في ليبيا.

وقدمت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الشكر للدول الشقيقة والصديقة على محاولاتهم لدعم قطاع الصحة.