الجيش اللبناني يعتقل 5 نازحين سوريين للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"
الجيش اللبناني يعتقل 5 نازحين سوريين للاشتباه في صلتهم بـ"داعش"
09:49 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الجيش اللبناني
بيروت - (أ ش أ):
ألقت مخابرات الجيش اللبناني القبض على 5 نازحين سوريين في مشاريع القاع بالبقاع الشمالي؛ للاشتباه في تعاملهم مع تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت مداهمة مخيم للنازحين السوريين وإلقاء القبض على الخمسة أشخاص، موضحة أنه يتم التحقيق معهم في إحدى الثكنات العسكرية.
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