مسئولون أمميون يحذرون من ارتفاع نسب الإصابة بالكوليرا في اليمن

صنعاء - (أ ش أ):

حذر مسئولون أمميون من ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بوباء الكوليرا في اليمن مع نهاية الشهر الجاري لأكثر من 400 ألف شخص، فيما توفي نتيجة هذا المرض ما يقارب من ألفي شخص حتي الآن.

وذكرت قناة "الحرة"الأمريكية، الثلاثاء، أن المنظمات الأممية تخشى من تزايد الإصابات بالكوليرا خلال موسم الأمطار في البلاد، والذي بدأ بالهطول، ويتوقع أن يستمر حتى سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قام مجموعة من الناشطين في محافظة إب بوسط اليمن بإطلاق حملات توعوية رافقها توزيع للأدوية في العديد من المناطق الريفية في المحافظة.

وكان وزير الصحة اليمني ناصر باعوم قد أشار - في وقت سابق - إلى أن غالبية حالات الوفاة سجلت في محافظات صنعاء، وحجة، والحديدة، وعمران، وإب، دون تحديد أعداد الضحايا في كل محافظة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، الأسبوع الماضي، ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1923حالة وفاة، خلال 14 أسبوعًا من تفشي المرض، وذلك بزيادة 34 حالة عن الأرقام المسجلة في نهاية الأسبوع الثالث عشر. ​