رئيس وزراء البحرين: لا أحد يقبل زرع الفتنة بين الأشقاء

المنامة - (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن هدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو صد السياسات التي تستهدف العبث بأمنها واستقرارها ونشر الفوضى الخلاقة في الوطن العربي، ويجب أن لا يقبل أحد بأن يكون أداة تعين شق الصف العربي وزرع الفتنة بين الأشقاء.

وقال رئيس الوزراء البحريني -في تصريحات، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية المنامة - إن مملكة البحرين حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها ولن تسمح أبدا المساس بسيادتها، لافتا إلى أن التدخل بالشؤون الداخلية لإثارة الفتنة وتهديد الأمن والاستقرار مرفوض.

وأشار الى أن السياسات التي استهدفت الدول العربية استنزفت خيرات الأوطان وحولتها من واحة تنمية ومقاصد إلى جهات نزوح، وعلى الشعوب العربية أخذ العبرة من ذلك.