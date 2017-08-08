إسبانيا تعلن اعتقال صحفي "تركي-سويدي" بطلب من أنقرة

مدريد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال صحفي تركي - سويدي بمدينة برشلونة وفق طلب اعتقال دولي من قبل السلطات التركية على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم شرطة برشلونة خوسيه أنطونيو نين أن الصحفي حمزة يالسن اعتقل بمطار برشلونة في 3 أغسطس الجاري بانتظار جلسة استماع لتقرير تسليمه إلى تركيا.

وصرح رئيس منظمة (مراسلين بلا حدود) في السويد جوناثان لوندفيست - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- أن الاعتقال هو محاولة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإظهار قدرته على الوصول إلى الأصوات المعارضة حتى إن لم تكن داخل بلاده، معربا عن قلقه إزاء إمكانية اعتقال الصحفيين في المنفى.

وأشار لوندفيست إلى أن يالسن صار كاتبا بجريدة تركية معارضة منذ فراره إلى إسبانيا في 1984، مشيرا إلى أنه بات على إسبانيا أن تقرر إذا ما كانت تريد تسليمه إلى تركيا حيث يوجه النظام التركي لأكثر من 100 صحفي آخرين اتهامات مشابهة.