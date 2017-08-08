التضامن": نحن أول من أبلغ النيابة عن انتهاكات دار أيتام عين شمس 09:48 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أ:نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد بشأن "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام"، مؤكدة أن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميا.وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات.وأضاف البيان، أنه عندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشاكل سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، شكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني ، وبناء على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير.واوضح انه تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة.كما تمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.يذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي، كما قامت الوزيرة بالتوجيه بتشغيل بعض الأبناء ممكن تجاوزوا السن.

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