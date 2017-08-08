أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى -
الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط -
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا -
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تستأنف دراستها بجامعة أوكسفورد -
بالصور.. افتتاح 3 مدارس جديدة بـ"قليوب" في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التضامن": نحن أول من أبلغ النيابة عن انتهاكات دار أيتام عين شمس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التضامن": نحن أول من أبلغ النيابة عن انتهاكات دار أيتام عين شمس

09:48 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

القاهرة - أ ش أ:نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد بشأن "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام"، مؤكدة أن هذه القضية متداولة منذ بداية العام الجاري 2017 وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميا.وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017 إلى دار الأيتام بعين شمس لرصد المخالفات.وأضاف البيان، أنه عندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ووجود مشاكل سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية، شكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني ، وبناء على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2 فبراير.واوضح انه تم تعيين مفوض من قبل الوزارة للقيام بتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناء على توجيه الوزيرة.كما تمت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.يذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي، كما قامت الوزيرة بالتوجيه بتشغيل بعض الأبناء ممكن تجاوزوا السن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جامعة القاهرة ترسل التسجيلات المنسوبة لياسين لاشين إلى النيابة العامة

    أخبار

  • وزير التعليم: الاستعانة بشركات جديدة لإعداد التغذية المدرسية

    أخبار

  • " للطيران": صرف تذاكر الحج لهذا العام غدًا عبر 3 مكاتب للشركة

    أخبار

  • تنفي ارتفاع تذاكر طيران حجاج الجمعيات

    أخبار

إعلان

4327ccf17c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم