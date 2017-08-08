"التعليم العالي" توضح حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات
"التعليم العالي" توضح حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات
09:44 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
كتب- محمد قاسم
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل العام الدراسي الجامعى الجديد 2017/2018.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه القادم سوف يحدد تاريخ بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية التفصيلية له.
وأهابت الوزارة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر شائعات تثير بلبلة لدى الأسر المصرية وأولياء الأمور.
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