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وزير خارجية فلسطين: سنعود للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية فلسطين: سنعود للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

09:40 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

وزير خارجية فلسطين: سنعود للمطالبة بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

الدكتور رياض المالكي

رام الله - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي إن بناء مؤسسات الدولة والعمل على صقل القوى والمصادر البشرية يحتم علينا تعزيزها، وتعزيزها لن يتحقق الا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وهذا بالضبط ما سنفعله خلال الأيام القادمة بكل إصرار، حيث سنطالب المجتمع الدولي بالإعتراف بنا، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح بذلك كبقية دول المجتمع الدولي".

جاء ذلك خلال استقبال المالكي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، المبعوث السويدي لعملية السلام "بير أورنيوس"، وعدد من المسؤولين، ومن الجانب نائب القنصل السويدي العام "هانس جرندبيرج"، ونائب القنصل للشؤون السياسية وحقوق الإنسان "مالين أكسيلسون".

وأطلع المالكي الضيف على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية سياسياً وميدانياً، مؤكدا على ان الجانب الفلسطيني لديه الاستعداد الكامل للتعاون لإنجاح أي جهود تبذل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن الجهود المميزة التي تقوم بها السويد لدعم عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين، مشيدا بالتعاون الثنائي المميز بين السويد وفلسطين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما شدَّد المالكي على حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس على على ضرورة تمتين العلاقات المميزة بين البلدين والبناء عليها والدفع بها قدماً إلى أعلى المستويات أيضاً، ووجوب تعزيزها في المجالات كافة، بما يشمل استمرار التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا كافة بغية الوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والذي سيصب في إستقرار وإزدهار المنطقة والعالم.

وقال إن المرحلة القادمة ستركز بها القيادة الفلسطينية على الحماية الدولية وذلك بسبب العدوان الاسرائيلي المتصاعد في كل فلسطين بما فيها القدس والمقدسات.

وشكر المالكي السويد وفرنسا ومصر على مواقفهم في مجلس الأمن والتي كان آخرها مطالباتهم بعقد جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط.

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Asha

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