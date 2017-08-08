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المبعوث الأممي إلى ليبيا: من غير الواقعي تجاهل قائد الجيش الليبي

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مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي إلى ليبيا: من غير الواقعي تجاهل قائد الجيش الليبي

09:37 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

المبعوث الأممي إلى ليبيا: من غير الواقعي تجاهل قائد الجيش الليبي

غسان سلامة

طرابلس - (أ ش أ):

اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة أنه من غير الواقعي للممثل الخاص للأمم المتحدة تجاهل المشير خليفة حفتر،القائد العام للجيش الوطني الليبي.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "أكي" المحلية، اليوم الثلاثاء، ونقلته بوابة "الوسط" الليبية.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إن للجنرال حفتر بكل تأكيد له تأثير على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي، وبالتأكيد هو رجل عسكري، وربما تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية، إلا أنه قال ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا.

وأردف سلامة، الذي التقى حفتر في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي خلال لقاء جمع الأخير برئيس حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، فائز السراج، استجابة مع مبادرة للرئاسة الفرنسية، بالتالي سيكون من غير الواقعي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تجاهل هذه القوة في ذاك الجزء من البلاد.

ولفت سلامة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد ولزمن طويل في ليبيا بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد، ولكن الآن نحن متواجدون ولن تروني فقط في طرابلس، ولكن آمل أيضا في بنغازي ومصراته، التي انقطعت عنها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة.

وشدد المبعوث الأممي، الذى زار لأول مرة منذ تقلده منصبه الجديد العاصمة طرابلس ومدينتي القبة وطبرق قبل الوصول إلى روما اليوم، علينا أن نتحدث مع الجميع "الساسة والمجتمع، مع جميع الأطراف بمختلف أطيافهم، الشباب والنساء والطبقات الاجتماعية المختلفة".

وتابع: "لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد، وسوف أفعل ذلك".

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