محافظ الدقهلية: مستمرون في تحصين الماشية ضد «الحمى القلاعية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - كارم الديسطي

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف الوحدات البيطرية، مضيفا أنه تم تحصين 12451 رأس ماشية خلال يومين بنطاق 21 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة.

شاهد أيضا

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم الثلاثاء، ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار مراقبة المزارع وأماكن تجمع الماشية ومتابعة وجود أي حالات اشتباه والتعامل الفوري معها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

يذكر أن مديرية الطب البيطري تقوم بمتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.