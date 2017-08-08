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تنشر صور كثيرة على "السوشيال ميديا".. ربما تعاني من هذا المرض

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مصراوي Masrawy

تنشر صور كثيرة على "السوشيال ميديا".. ربما تعاني من هذا المرض

09:13 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

تنشر صور كثيرة على "السوشيال ميديا".. ربما تعاني

 كتب - مصراوي:

نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي عادة للكثير من الناس، خاصة الذين ينشرون الصور بمعدلات يومية، ولذلك نبهت دراسة أميركية، إلى أن هذه العادة ربما يكون مؤشرًا على الإصابة بالاكتئاب.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعتي هارفارد وفيرمونت، على حاسوب مبرمج يستطيع تحديد حالات الاكتئاب استنادًا إلى طبيعة الصور التي يشارك بها المستخدمون، والتعليقات التي ترافقها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبحسب ما جرى نشره في مجلة "EPJ Data Science"، فإن الحاسوب شخص الاكتئاب في 70% من الحالات، فيما لا يقوم الأهل والأطباء بذلك إلا بـ40%.

وأشارت الدراسة إلى أن صور المصابين بالاكتئاب تميل في أغلب الأحيان إلى الألوان القاتمة، كما أنها تجلب عددًا أكبر من التعليقات مقارنة بمنشورات غير المكتئبين.

واستخدم الباحثون، حاسوبهم المبرمج في تحليل 43 ألفًا و950 صورة، واعتمدوا على حسابات 166 شخصًا، 71 منهم شُخصت لديهم الإصابة بالاكتئاب في وقت سابق.

واستطاع برنامج الكمبيوتر أن يتعرف على الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب، ويرى الباحثون أن البرنامج ما يزال في حاجة إلى التطوير حتى يصبح أداة مساعدة للطب مستقبلًا.

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مصراوي Masrawy

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