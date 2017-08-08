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حماية المستهلك: التموين ليس لديها حصر بمن يستحق الدعم

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حماية المستهلك: التموين ليس لديها حصر بمن يستحق الدعم حماية المستهلك: التموين ليس لديها حصر بمن يستحق الدعم

التحرير

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قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الظروف الاقتصادية لأي أسرة مصرية في الوقت الحالي أصبحت صعبة للغاية بعد تحرير سعر الصرف، موضحةً أن قيام وزارة  بوضع حد أقصى للمعاشات بـ1200 جنيه من أجل استخراج بطاقات تموينية جديدة «ظالم».

أضافت الديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الشرائية للجنيه المصري أصبحت ضعيف جدًا، حيث أنه يجب أن يتم قبول كل المقدمين للحصول على بطاقات تموينية حتى مرتب 2500 وليس 1500 جنيه.

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أشارت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن «وزارة التموين ليس لديها حصر حقيقي لمن يستحق الدعم ومن لا يستحق، ولا يوجد معلومة دقيقة عن عدد المواطنين الذين يتلقون الدعم».

وناشدت الديب، الوزارة بالعكف على تنظيم السوق، حيث أن التموين ليست وزارة دعم فقط، ولكن توفير السلع أيضًا، متابعةً: «لو السلع اتوفرت بجودة عالية، اللي مش عاوز البطاقة هيتبرع بيها».

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التحرير

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