الشرطة البلجيكية تطلق النار على سيارة زعم قائدها أنها مفخخة

(مصراوي):

قال الادعاء الاتحادي البلجيكي، الثلاثاء، إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار على سيارة بحي مولينبيك في بروكسل واستدعت فرقة لمكافحة المتفجرات بعد أن زعم قائد السيارة أنها مفخخة.

وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السكان للبقاء في منازلهم بينما بحثت وحدات عسكرية عن المتفجرات.

وقالت إين فان ويميرش لرويترز "الرجل كان يقود السيارة بشكل يثير الريبة ولم يتوقف في إشارة مرور".

وأضافت "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".

ومولينبيك حي فقير يسكنه عدد كبير من المغاربة واكتسب سمعة سيئة بعد أن نفذت خلية لتنظيم الدولة الإسلامية متمركزة هناك هجمات بباريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وهاجم أشخاص على صلة بالخلية بروكسل نفسها بعد ذلك بأربعة أشهر مما أسفر عن مقتل 32 شخصًا.