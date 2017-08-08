الخارجية الروسية: المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا سيزور موسكو قريبًا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ينوي زيارة موسكو في القريب العاجل.

وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم الثلاثاء، أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، بحث خلال اتصال هاتفي مع سلامة الوضع الراهن في ليبيا، وأنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الوثيقة حول القضية الليبية.

وكشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مؤخراً في أول زيارة له بعد تعيينه إلي ليبيا، أن بعثة الأمم المتحدة ستعود تدريجيا إلى طرابلس، وأنه يحمل رسالة لليبيين من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يريد أن يرى ليبيا آمنة ومستقرة ومستقلة.