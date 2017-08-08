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اعتقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بالعاصمة طرابلس

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مصراوي Masrawy

اعتقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بالعاصمة طرابلس

09:12 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

اعتقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بالعاصمة طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

كشف مصدر أمنى ليبي مطلع، عن قيام قوة الردع الخاصة بطرابلس التي يترأسها عبد الرؤوف كاره باعتقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومديرها العام فتحي الشطى قبل عدة ايام في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية في تصريح لبوابة "أفريقيا" مساء الثلاثاء، إن اعتقال الشطي جاء في ظروف غامضة، ودون الإفصاح ومعرفة دوافع قيام قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية الوفاق بهذا الإجراء، والذي وصفه بأنه في إطار صراعات داخلية حول السيطرة على إدارة الشركة من قبل بعض الجهات التي رفض ذكرها.

هذا المحتوى من

Asha

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