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سي إن إن: كوريا الشمالية طورت رأسا نووية للصواريخ عابرة القارات

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مصراوي Masrawy

سي إن إن: طورت رأسا نووية للصواريخ عابرة القارات

09:06 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

سي إن إن: كوريا الشمالية طورت رأسا نووية للصواريخ عابرة القارات

زعيم كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية بأن بيونج يانج طورت رأسا حربيا نوويا يمكن تركيبها على صواريخها العابرة للقارات.

ونقلت الشبكة عن تقرير استخباراتي أمريكي سري أن مجموعة الاستخبارات الأمريكية "خلصت إلى أن كوريا الشمالية أنتجت أسلحة نووية من شأنها أن تكون قادرة على التركيب على الصواريخ، وتشمل صواريخ من الطرازات عابرة القارات".

وكانت صحيفة أمريكية قد ذكرت في وقت سابق تفاصيل هذا التقرير بعد ساعات قليلة من تهديد كوريا الشمالية "بتلقين أمريكا درسا قاسيا" ردا على الإجراءات العقابية التي أقرها مجلس الأمن الدولي بالإجماع ضد بيونج يانج.

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