الإعلان عن بدء حجز أراض لمقابر المسلمين والأقباط بأسيوط الجديدة

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اليوم الثلاثاء في بيان رسمي، عن بدء الحجز لعدد محدود من قطع أراض المقابر (مسلمين ـ مسيحيين) بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحة 40 مترًا للمقبرة الواحدة، وسعر 385 جنيهًا للمتر، بنظام مقابل الانتفاع.

وأعلنت الجهاز أن الحجز يمتد إلى 31 من أغسطس الجاري.

وعن الشروط العامة للحجز فتشمل:

1. الحصول على كراسة الشروط نظير مبلغ 50 جنيهًا من جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

2. حجز قطعة أرض مقبرة واحدة للأسرة (الزوج ـ الزوجة ـ الأولاد القصر).

3. يتم تقديم ما يفيد امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض أو محل تجاري بمدينة أسيوط الجديدة، ويمكن إتاحة المقابر للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بمدينة أسيوط الجديدة بضعف القيمة المتاحة بسعر 770 جنيهًا للمتر.

وتتضمن المستندات المطلوبة للحجز من المقيمين بالمدينة: صورة محضر استلام، وإخطار تخصيص، ورخصة مباني، وصورة سداد آخر قسط مستحق للوحدة أو القطعة المخصصة، وإيصال كهرباء أو مياه حديث، وصورة البطاقة، وقسيمة زواج، وشهادات ميلاد للأبناء القصر.

ولغير المخصص لهم أية ممتلكات بمدينة أسيوط الجديدة، تقتصر المستندات على تقديم صورة البطاقة، وقسيمة زواج، وشهادات ميلاد الأبناء القصر.