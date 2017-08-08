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الحسيني متمنيًا فوز الزمالك: سمعتنا على المحك .. مش عايزين فضايح (فيديو)

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الحسيني متمنيًا فوز الزمالك: سمعتنا على المحك .. مش عايزين فضايح (فيديو) الحسيني متمنيًا فوز الزمالك: سمعتنا على المحك .. مش عايزين فضايح (فيديو)

التحرير

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تمنى الإعلامي يوسف الحسيني، عدم حدوث أعمال شغب من قبل الجماهير المصرية في المباراة التي تجمع فريقي والمصري ضمن مبارايات نصف نهائي كأس ، اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب.

وقال الحسيني خلا برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «مش عاوزين شغب عشان الجمهور ما يتمنع عن حضور المبارايات، لأنه روح المبارايات دون لن يكون لها طعم أو لون».

ودعا الحسيني لفوز نادي الزمالك، قائلًا: «يا رب الزمالك يكسب.. سمعتنا على المحك خلاص.. شد حيلك يا كابتن طارق يحيى، مش عايزين فضايح»، ولرئيس القلعة البيضاء، المستشار ، قائلًا: «ونبي يا رب إلهمه الحكمة».

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