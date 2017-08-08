الحسيني متمنيًا فوز الزمالك: سمعتنا على المحك .. مش عايزين فضايح (فيديو)

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تمنى الإعلامي يوسف الحسيني، عدم حدوث أعمال شغب من قبل الجماهير المصرية في المباراة التي تجمع فريقي الزمالك والمصري ضمن مبارايات نصف نهائي كأس مصر، اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب.

وقال الحسيني خلا برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «مش عاوزين شغب عشان الجمهور ما يتمنع عن حضور المبارايات، لأنه روح المبارايات دون لن يكون لها طعم أو لون».

ودعا الحسيني لفوز نادي الزمالك، قائلًا: «يا رب الزمالك يكسب.. سمعتنا على المحك خلاص.. شد حيلك يا كابتن طارق يحيى، مش عايزين فضايح»، ولرئيس القلعة البيضاء، المستشار مرتضى منصور، قائلًا: «ونبي يا رب إلهمه الحكمة».