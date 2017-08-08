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إطلاق صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل

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مصراوي Masrawy

إطلاق صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل

08:43 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

إطلاق صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل

ارشيفية

(مصراوي):سمعت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مدينة عسقلان بالنقب، عقب إطلاق قذيفة صاروخية على المدينة الساحلية جنوب إسرائيل، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وسمعت صافرات الإنذار، مساء اليوم، في مدينة عسقلان بالنقب، عقب إطلاق قذيفة صاروخية على المدينة الساحلية جنوب إسرائيل.ورغم نشر السلطات الإسرائيلية منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية في عدة مناطق ومنها عسقلان في النقب الغربي، للتصدي للصواريخ المنطلقة من قطاع غزة القريب، تسقط بعضها داخل أراضي إسرائيل، التي ترد عليها بالصواريخ وأحيانا بالغارات الجوية.

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مصراوي Masrawy

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