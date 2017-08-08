العاهل البحريني: يجب أن نتكاتف لمواجهة التحديات الحالية
العاهل البحريني: يجب أن نتكاتف لمواجهة التحديات الحالية
08:38 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
المنامة - (أ ش أ):
قال عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع وحدة الصف والتكاتف والتآزر والعمل المشترك لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني، اليوم الثلاثاء، بالمنامة لمبعوث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت والذي سلمه رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتضمن اخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب العاهل البحريني عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الكويت والتي تشهد المزيد من النماء والتطور في شتى الميادين.
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