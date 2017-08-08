تغيير 7 من مأموري المراكز وأقسام الشرطة في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت مديرية أمن دمياط، اليوم الثلاثاء، من حركة تنقلات بين مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، شملت تعيين العميد خالد جاد الله مأمورًا لمركز شرطة فارسكور، والعقيد حاتم متولي مأمورًا لمركز شرطة دمياط، والرائد هيثم الجنيدي نائبًا لمأمور قسم شرطة دمياط الجديدة.

كما تضمنت التعيينات الرائد محمد المهدي رئيسًا لمباحث مركز شرطة الزرقا، والرائد خالد حسونة رئيسًا لمباحث قسم شرطة السرو، والعقيد محمد الهرميل مأمورًا لقسم ثان، والعقيد محمد هيكل رئيسًا لقسم شرطة المرافق، والعقيد خالد بخاتي مأمورًا لمركز كفر سعد، وتعيين الرائد لؤي عز الدين رئيسًا لقسم المصنفات الفنية، والرائد أحمد غنيم نائب مأمورًا لقسم شرطة السرو.

وشملت الحركة الإبقاء على العميد ضياء عرفة مأمورًا لمركز الزرقا، والعقيد عمرو الفداوي مأمورًا لقسم شرطة راس البر، والمقدم عماد معوض رئيسًا لمباحث التموين، والمقدم محمد السعدني رئيسًا لقسم الأموال العامة، والرائد محمد المليجي رئيسًا لمباحث مركز فارسكور، والرائد أحمد الدمرداش رئيسًا لمباحث قسم ثان.​