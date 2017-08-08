بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط الشرطة في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني، اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات الداخلية، والتي تضمنت تغيير عدد من رؤساء الأقسام وضباط المباحث.

شملت الحركة تعيين الرائد محمود حامد رئيسًا لمباحث قسم أول أسوان، والرائد حسين أبو زيد رئيسًا لمباحث مركز شرطة أسوان، والرائد شريف صلاح الوكيل رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ أسوان.

كما شملت أيضًا تعيين الرائد أحمد مهران رئيسًا لمباحث مركز كوم أمبو، والنقيب عمرو حشاد رئيسًا لمباحث مركز شرطة دراو، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث مركز نصر النوبة، والمقدم سامح العنتبلي رئيسًا لمباحث مركز شرطة أدفو، والرائد عبد الله قاعود رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبو سمبل.

وتضمنت الحركة تعيين العميد إيهاب حافظ مديرًا لإدارة النجدة، والعميد عيد عبد الحميد مأمورًا لمركز شرطة أسوان، والعميد أحمد يونس مأمورًا لمركز شرطة كوم أمبو، والعميد ضياء الدين صبحي مديرًا لإدارة الحماية المدنية، والعقيد وائل أبو الفوارس مأمورًا لمركز شرطة دراو، والعقيد طارق محمد فاروق مأمورًا لمركز شرطة نصر النوبة، والعقيد حسام الخشن مأمورًا لقسم شرطة أول أسوان، والعقيد محمد رفعت محمد عبد الرحمن مأمورًا لمركز شرطة أبوسمبل، والعميد نصر الدين محمود مأمورًا لقسم شرطة أسوان الجديدة، والرائد محمد الرفاعي رئيسًا لمباحث قسم أسوان الجديدة، والرائد محمود الباجا معاونًا أول لمباحث قسم شرطة أسوان الجديدة.

كما تم تعيين العقيد محمد زردق رئيسًا لمباحث الإدارة العامة للمرور، والمقدم أشرف عبد المعطي رئيسًا لمباحث التموين، والرائد أحمد عبد الحكم رئيسًا لمباحث التحريات، والمقدم إسلام ياسين رئيسًا لمباحث مكافحة الآداب، والنقيب محمد الحجار رئيسًا لمباحث المرافق، والنقيب إسلام خشبة رئيسًا لمباحث قسمي المسطحات، والنقيب عمرو بدران رئيسًا لمباحث الترحيلات، والرائد محمد حزين رئيسًا لمباحث المعلومات الجنائية، والنقيب جون فايز رئيسًا لمباحث المصنفات.

وشملت الحركة تعيين المقدم مصطفى الرفاعي رئيسًا لقسم عمليات إدارة البحث، والرائد محمد عبد العزيز رئيسًا لقسم المساعدات الفنية بعمليات إدارة البحث.