ضبط 16 هاتف نقال بحوزة محتجزين بمركز شرطة أبنوب

أسيوط - أسامة صديق:

شنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش مفاجئة على حجز مركز شرطة أبنوب، ضُبط خلالها 16 هاتف نقال بحوزة المحتجزين، بالمخالفة للقانون.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال مصطفى شكر، إخطارًا من العميد زكريا سليمان، مأمور مركز شرطة أبنوب، بالواقعة التي تخللها أعمال احتجاج من المحتجزين، تمت السيطرة عليها بعد انتقال مدير الأمن، ونقل عدد من المحتجزين إلى سجن فرق الأمن.​