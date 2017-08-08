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ضبط 16 هاتف نقال بحوزة محتجزين بمركز شرطة أبنوب

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مصراوي Masrawy

ضبط 16 هاتف نقال بحوزة محتجزين بمركز شرطة أبنوب

08:33 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

ضبط 16 هاتف نقال بحوزة محتجزين بمركز شرطة أبنوب

أسيوط - أسامة صديق:

شنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش مفاجئة على حجز مركز شرطة أبنوب، ضُبط خلالها 16 هاتف نقال بحوزة المحتجزين، بالمخالفة للقانون.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء جمال مصطفى شكر، إخطارًا من العميد زكريا سليمان، مأمور مركز شرطة أبنوب، بالواقعة التي تخللها أعمال احتجاج من المحتجزين، تمت السيطرة عليها بعد انتقال مدير الأمن، ونقل عدد من المحتجزين إلى سجن فرق الأمن.​

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