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مصدر قضائي: ندب المستشار "لاشين إبراهيم" رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات

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مصراوي Masrawy

مصدر قضائي: ندب المستشار "لاشين إبراهيم" رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات

08:36 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

كتب - طارق سمير:

صرح مصدر قضائي، أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وافق على ندب المستشارين محمود الشريف، ولاشين إبراهيم، نوابًا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "مصراوي"، أن المستشار لاشين إبراهيم يُعد أقدم سنًا من المستشار محمود الشريف، وبالتالي فمن المقرر أن يترأس الهيئة.

ولفت المصدر إلى أنه تم إرسال الأسماء التي شملت نواب النقض والاستئناف، إلى وزارة العدل لاعتماد الندب.

وتتنص المادة 209 من الدستور على: "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندباً كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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