آخرهم هنيدي.. مشاهير سخروا من بطلة «ركبني المرجيحة»

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حالة جدل كبيرة أثيرت حول فيديو كليب جديد يحمل اسم "ركبني المرجيحة"، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليحقق فور صدوره ملايين المشاهدات، على الرغم من أن بطلي الأغنية شاب وفتاة مجهولان.

وحازت فتاة الكليب والتي تدعي "دالي حسن"، على اهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإنها لفتت انتباه الكثيرين بطريقة نطقها التي وصفها البعض بـ"الغريبة"، وطريقة وضع "مساحيق التجميل" المبالغ فيها.

الجدير بالذكر أن السخرية منها، لم تقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل وصل الأمر لعدد كبير من المشاهير، ونرصدهم خلال التقرير التالي..

محمد هنيدي

عبرت الفنانة الشابة دالي حسن، عن رغبتها في مشاركة الفنان محمد هنيدي فيلمه الجديد "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، وذلك خلال تدوينه لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "وأنا هغنى أغنية الفيلم يا هنيدي"، ليسخر منها "هنيدي"، قائلا: "إحنا كده نلغي الفيلم".





سارة الشامي

سخرت منها أيضًا الفنانة الشابة سارة الشامي، خاصة بعد نشر دالي حسن لصورة "الشامي"، وعلقت عليها: "بيقولوا إنها شبهي؟!.. أنا شايفة إنها متشبهليش.. انتوا شايفين مين أحلى؟!".

قامت بعدها "الشامي" بالسخرية منها بإعادة نشر ما قالته، بصورة للفنان يحيي الفخراني وهو ينتحر بالرصاص.

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بيومي فؤاد

أما الفنان بيومي فؤاد فسخر منها في إحدي حلقات برنامجه "بيوميات" على راديو "إينرجي"، قائلًا: "واحدة حاطة في وشها مش عارف إيه دوكو تقريبًا وطالعة تغني ركبني المرجيحة هي في حاجة غلط فيها وهي بتقولها".

محمد أنور

شن الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، هجومًا حادًا عليها أيضًا وعقد مقارنة بينها وبين الطالبة مريم ابنة حارس العقار والأولى على الثانوية العامة، عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "اللي على اليمين عايشة في أوضة واحدة مع إخواتها وأمها وأبوها الراجل المكافح اللي شغال حارس عقار ورغم كل ظروفها الصعبة دي طلعت الأولى على الثانوية العامة".

وتابع: "اللي على الشمال كل اللي عملته إنها ركبت المرجيحة ولاقيتها حلوة أوي ومريحة، النتيجة إن اللي على اليمين محدش يعرفها واللي على الشمال بقت نجمة، وقريبًا هتركب الصاروخ التعليم زمان كان بيوصلك لحلمك دلوقتي اركب المرجيحة توصل أسرع".

إيساف

سخر منها المطرب "ايساف" وقام بنشر مقطع فيديو وهو يقلد صوت بطلة الكليب "الغريب"، واضعًا أيقونة "سناب شات" على رأسه في مقطع ضاحك نال إعجاب متابعيه وعشاقه عبر حسابه الشخصي.