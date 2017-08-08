"البيئة": استقبال 600 طلب لتوفيق أوضاع مكامير الفحم

كتب- مادي غيث:

قال محمد فاروق، رئيس الوحدة الفنية لإدارة أمور الفحم النباتي بوزارة البيئة، إنه تم تقديم 600 طلب من الراغبين في توفيق أوضاع المكامير الخاصة بهم في جميع المحافظات، وتم الموافقة على 160 طلبا ويتم حالياً العمل بهم، كما أنه جاري دراسة باقي الطلبات المُقدمة، على أن يتم الانتهاء من تطوير المكامير في خلال عام وهي المدة المحددة من قبل رئيس الوزراء.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2914 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 821 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها خلال عام، وتم تشكيل لجان في جميع المحافظات لتلقي الطلبات.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مكامير الفحم المطورة تتحكم في التلوث الصادر عنها بشكل آمن بيئياً، كما تتم معالجة الانبعاثات لتصبح غير ضارة، ويتم التخلص الأمن من المخلفات، كل ذلك وفقًا للحدود المذكورة في القانون.

وأشار فاروق إلى أن لعمليات تطوير مكامير الفحم النباتي العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يعمل على تحسين اقتصاديات إنتاج الفحم النباتي وتحسين مواصفات المنتج النهائي وتعزيز القيمة التنافسية والتصديرية له، كما يعمل على حماية البيئة وصحة المواطنين من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن عمليات التفحيم العشوائية المستخدمة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالمهنة ودعم تكنولوجيات الإنتاج الأنظف في مجال إنتاج الفحم النباتي بما يحقق المنفعة العامة، علاوة على توفير فرص عمل وإدراج العاملين في هذه المهنة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح فاروق، أن مكامير الفحم كانت تعمل بشكل عشوائى، حيث كانت عبارة عن حفرة في الأرض يوضع بها الخشب والقش ويقوموا بحرقة فتتصاعد منه أدخنة ضارة جدا على صحة الانسان والبيئة، كما يصدر منها انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الأخشاب.

وكانت وزارة البيئة أعلنت الانتهاء من وضع خطة لتطوير مكامير الفحم النباتي، تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف القضاء على النظم التقليدية للتفحيم التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين، وتحد من الانبعاثات الغازية الضارة من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الفحم النباتي باستخدام النماذج المطورة باستخدام تكنولوجيا نظيفة مستدامة بيئيًا وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

وقامت وزارة البيئة بتقييم عدد من النماذج المطورة لمكامير الفحم النباتي وتم الموافقة على عدد أربعة نماذج تتوافق انبعاثاتها وحدود القانون واللائحة التنفيذية، وتم مراعاة تشجيع التصنيع المحلي لهذه الأفران المطورة.