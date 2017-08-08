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وفد من "الصناعة" و"الصندوق الاجتماعي" يزور مصنع سجاد الفرافرة

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مصراوي Masrawy

وفد من "الصناعة" و"الصندوق الاجتماعي" يزور مصنع سجاد الفرافرة

08:20 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية صبيح بالفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

زار وفد من الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، مقر مصنع السجاد والكليم في قرية صبيح بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لتقديم الدعم الفني والمادي.

وخلال الزيارة، أكد مدير جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية صبيح، سيد أمين، أن الوفد ناقش سُبل دعم مصنع السجاد والكليم التابع للجمعية، وكذا طرق تفعيل صناعات الخوص.

وأضاف أن الوفد وجه الدعوة لمصنع الجمعية للمشاركة في معرض وزارة الصناعة بالقاهرة، المقرر في نوفمبر المقبل. كما وعد الوفد بدراسة طلب الجمعية في صرف قرض مليوني جنيه للتوسع في صناعات السجاد والكليم.​

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