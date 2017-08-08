فلكي: هنشوف جحيم من العمليات الإرهابية (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توقع أحمد شاهين،عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، زيادة العمليات الإرهابية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، في بداية العام المقبل، مؤكدًا أن مصر محفوظة إلى أبد الآبدين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، «الفترة اللي جاية هنشوف جحيم من العمليات الإرهابية، والجبهة الجنوبية لمصر ستنفتح من جديد»، مشيرًا إلى أزمة حلايب وشلاتين مع السودان.

شاهد أيضا

وتابع أن العام المقبل يشهد طفرة حقيقية في الاكتشافات الأثرية والبترول وعودة السياحة.