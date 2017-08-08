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خمسة قتلى في زلزال بالصين والسلطات تخشى سقوط 100 قتيل

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مصراوي Masrawy

خمسة قتلى في زلزال بالصين والسلطات تخشى سقوط 100 قتيل

08:16 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

خمسة قتلى في زلزال بالصين والسلطات تخشى سقوط 100 قتيل

ارشيفيه

بكين - (أ ف ب):

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الاقل بحسب تقديرات التي قالت إنها تخشى أن يكون ما يصل إلى 100 آخرين قتلوا.

وذكرت وكالة الصين الجديدة الرسمية للانباء أن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الزلزال، من بيهم 30 في حالة خطرة.

إلا أن اللجنة الوطنية لدرء الكوارث في الصين، قالت إن ما يصل إلى 100 شخص ربما قتلوا، استناد إلى بيانات إحصائية جرت في 2010 للمنطقة الجبلية القليلة السكان.

وذكرت اللجنة على موقعها على الانترنت أن أكثر من 130 ألف منزل تضررت جراء الزلزال، وذلك استنادا إلى تحليلات أولية للكارثة التي وقعت في منطقة نائية من مقاطعة سيتشوان.

وفرت تانج سيشنج من المطعم الذي تملكه في بلدة جيوزهايغو بعد ان شعرت بالارض تهتز تحت قدميها.

وصرحت لوكالة فرانس برس بالهاتف "لقد كنت في جيوزهايغو في 2008 خلال الزلزال الكبير الاخير، ولذلك اعرف ما هو الزلزال. وشعرت بأن هذا الزلزال أقوى".

وقالت إن السكان خرجوا من منازلهم إلى الساحة الكبيرة في البلدة بعيدا عن المباني الكبيرة خشية سقوطها.

كما جلس العديدون في سيارتهم طلبا للامان.

وقع الزلزال عند نحو الساعة 9,20 مساء (13,20 ت غ) بالقرب من موقع الزلزال الهائل بقوة 8 درجات الذي ضرب المنطقة في 2008 وخلف 87 الف شخص بين قتيل ومفقود.

وكان مركز زلزال الثلاثاء على بعد 284 كلم شمال شينجدو عاصمة الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب مركز الدراسات الجيولوجية الاميركي.

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