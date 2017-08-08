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محكمة بريطانية تدين شخصًا بحيازة متفجرات

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مصراوي Masrawy

محكمة بريطانية تدين شخصًا بحيازة متفجرات

08:15 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

محكمة بريطانية تدين شخصًا بحيازة متفجرات

متفجرات - صورة ارشيفية

لندن - (أ ش أ):

أدانت محكمة التاج البريطاني في مانشستر، اليوم، شخصا يدعى نديم محمد بحيازة متفجرات، إثر وصوله إلى أحد مطارات بريطانيا وهو يحمل في حقيبة أمتعته قنبلة أنبوبية.

ونفى نديم محمد قيامه بأي مخالفة بعد أن عثر الفريق الأمني على العبوة داخل بطانة الحقيبة في مانشستر في الثلاثين من يناير الماضي.

وقال محمد عند التحقيق معه إنه من المحتم أن القنبلة زرعت من قبل شخص آخر، لكن المدعون العامون أوضحوا أنه زرعها لتفجيرها خلال رحلة طائرة ريان إير لإيطاليا، بحسب ما نقلت "إيه بي سي".

وكشفوا أيضًا أن قوات الأمن لم تصدق في البداية أن القنبلة تعمل، وأن محمد سمح له بالطيران إلى إيطاليا قبل عدة أيام.

ولكنه اعتقل فيما كان عائدا إلى بريطانيا، وأدين محمد، اليوم الثلاثاء، في محكمة التاج البريطاني بمانشستر وسيتم تنفيذ الحكم بحقه في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.

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