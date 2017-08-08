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فشل مذكرة حجب الثقة عن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

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مصراوي Masrawy

فشل مذكرة حجب الثقة عن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

08:13 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

فشل مذكرة حجب الثقة عن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

كيب تاون - (أ ف ب):

فشلت مذكرة لحجب الثقة عن رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما في البرلمان، اليوم الثلاثاء، مع وقوف نواب الحزب الوطني الافريقي الحاكم في صف زعيمهم رغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه.

وأعلنت باليكا مبيتي، رئيسة البرلمان، أن اقتراح حجب الثقة الذي نال تأييد 177 صوتا وعارضه 198 نائبا.

وكانت المذكرة بحاجة الى تأييد 201 صوت من أصل 400 نائب.

تضاعفت حدة الانتقادات الموجهة إلى زوما من داخل المؤتمر الوطني الافريقي وسط فضائح فساد متعددة وتزايد المشاكل الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع التاييد الشعبي لحزب نيلسون مانديلا.

لكن مسؤولي الحزب ومعظم المحللين توقعوا فشل المذكرة نظرا للغالبية البرلمانية الكبيرة التي يحظى بها الحزب.

واحتفل الحزب بالانتصار على ما وصفه بأنه محاولة "انقلاب ناعم".

وافاد في بيان ان "كان القصد المعلن للمعارضة (...) انهيار وعدم تقديم الخدمات وبث الفوضى في المجتمع للاستيلاء على السلطة في النهاية".

وقادت عدة أحزاب معارضة الآف المتظاهرين المناهضين لزوما خارج مقر الجمعية الوطنية قبل التصويت، بينما تجمع مؤيدو الرئيس في تظاهرة منافسة.

نجا زوما الذي أقام من الموالين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ وصوله إلى السلطة عام 2009، من مذكرات حجب ثقة برلمانية سابقة تم التصويت خلالها علنا بخلاف هذه المرة.

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