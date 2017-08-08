الجيش السوري يسيطرعلى 100 كيلومتر مربع في السويداء

دمشق - (أ ش أ):

استعاد الجيش السوري السيطرة على مساحة نحو 100 كيلومتر مربع في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي .

وأشار الجيش -حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إلى أن العمليات العسكرية التي قام بها منذ عدة أسابيع في ريف السويداء مكنته اليوم من السيطرة على عدد كبير من التلال والنقاط الرئيسية الحاكمة التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" في تلك المنطقة.

وأوضح الجيش أنه استطاع السيطرة على عدد آخر من الطرق التي كان يستخدمها تنظيم "داعش" للإمداد بين الجنوب الشرقي والشمال الشرقي لسوريا.

من جهتهم، رأى المراقبون أن سيطرة الجيش السوري على هذه المساحة الكبيرة في تلك المنطقة ربما يسمح له بقطع خطوط الإمداد وصولا حتى ريف دمشق والغوطة الشرقية.