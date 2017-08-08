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رئيس البرلمان السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

08:10 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

رئيس البرلمان السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

الدكتور إبراهيم أحمد عمر

الخرطوم - (أ ش أ):

تلقى رئيس المجلس الوطني السوداني، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة الكويتي،مرزوق الغانم، لزيارة دولة الكويت فى الفترة من 15وحتى 18 من أغسطس الجاري، نقلها له سفير دولة الكويت لدى الخرطوم، بسام محمد القبندي .

وقال القبندي- في تصريح صحفي- إن الرسالة تتعلق بسبل تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني السوداني ومجلس الأمة الكويتي، إلى جانب تعزير التعاون بينهما وتبادل الخبرات علي مستوي لجان الصداقة واللجان الدائمة، بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

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مصراوي Masrawy

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