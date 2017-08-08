الجيش الاسرائيلي يفرج عن موظف كبير في الامم المتحدة في غزة

القدس - (أ ف ب):

أفرجت إسرائيل، الثلاثاء، عن موظف فلسطيني كبير في الأمم المتحدة دون توجيه أي تهمة له بعد اعتقاله لنحو شهر لدى مغادرته معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة، وفق عائلته ومنظمة غير حكومية.

اعتقل سراح حمدان تمراز، 61 عاما، نائب مدير مكتب إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن في القطاع في أوائل يوليو الماضي عند خروجه من القطاع إلى إسرائيل.

وقال ابنه خالد تمراز لفرانس برس "تم الافراج بعد ظهر اليوم عن والدي بعد قرار من المحكمة الإسرائيلية ولم يتم توجيه أية تهم اليه" دون مزيد من التفاصيل.

دخل تمراز، في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء، إلى قطاع غزة دون أن يتحدث مع وسائل الاعلام، بحسب مصور لفرانس برس.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" حول ذلك.

وكانت التفاصيل حول الاتهامات الموجهة لتمراز تخضع لأمر إسرائيلي بحظر النشر.

اعتقلت إسرائيل العام الماضي مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" المسيحية الأميركية الدولية في غزة محمد الحلبي متهمة إياه بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة الى حركة حماس وجناحها العسكري في قطاع غزة. وما زال الحلبي معتقل في إسرائيل.

وافرجت إسرائيل، في يناير الماضي، عن وحيد البرش وهو مهندس فلسطيني يعمل في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة، بعد انتهاء فترة سجنه في إسرائيل اثر ادانته بمساعدة حركة حماس في غزة.

وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.

ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر والفقير والبالغ عددهم نحو مليوني شخص على المساعدات الانسانية.