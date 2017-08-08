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الجارديان: صحفيون بصدد استخدام "برنامج وقائي" للكشف عن الأخبار الكاذبة

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مصراوي Masrawy

الجارديان: صحفيون بصدد استخدام "برنامج وقائي" للكشف عن الأخبار الكاذبة

08:05 م الثلاثاء 08 أغسطس 2017

صحيفة الجارديان البريطانية

لندن - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الصحفيين العاملين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية في بريطانيا، بصدد استخدام برنامج إلكتروني وقائي للكشف عن الأخبار الكاذبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن النسخة الأولية للبرنامج ستخضع لاختبارات بدءًا من شهر أكتوبر القادم كجزء من حملة عالمية موجهة ضد الأخبار الكاذبة.

وعكف الباحثون في مؤسسة "فل فاكت" البريطانية، على تطوير البرنامج معتمدين على تبرعات المؤسسات الخيرية والتي بلغت نحو 500 ألف دولار، ويقوم البرنامج الذي تم تقديمه لصحيفة "الجارديان"، بمراجعة التصريحات الصحفية بدقة فور إدلاء السياسيين بها، كما يقوم بتحليل تلك التصريحات والتأكد من صحتها بصورة فورية.

وتعتمد النسخة الأولية للبرنامج على قاعدة معلومات لآلاف مراجع الكشف عن الحقيقة، غير أن النسخ اللاحقة سيتم تزويدها بخاصية الوصول إلى البيانات الرسمية أوتوماتيكيا.

وسيجرى اختبار البرنامج أولا في بريطانيا، ثم يتم إرساله إلى أمريكا الجنوبية وأفريقيا، حيث أحاطت بالانتخابات الرئاسية الكينية، العديد من الأخبار والتقارير الخاطئة.

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مصراوي Masrawy

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