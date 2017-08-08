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حلبية: جمهور المصري استعاد ما كان مسلوبًا منه (فيديو)

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حلبية: جمهور المصري استعاد ما كان مسلوبًا منه (فيديو) حلبية: جمهور المصري استعاد ما كان مسلوبًا منه (فيديو)

التحرير

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أعرب سمير حلبية، رئيس النادي المصري، عن سعادته بتواجد جمهور النادي، على «استاد المصري» لمشاهدة مباراة الفريق أمام ، في نصف نهائي كأس ، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

وقال «حلبية»، في تصريحاته لقناة ON sport، إن سعادة الجمهور تكمن في عودة ما كان مسلوبًا منهم، بعدم لعب الفريق مبارياته على ملعبه، مؤكدًا ان المصري سيخوض مبارياته في الموسم الجديد على «استاد بورسعيد». 

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وقام رئيس النادي البورسعيدي، باطلاق عدد من حمامات السلام على الهواء، مشيرًا إلى أنها رسالة لجميع جماهير الكرة المصرية.

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التحرير

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