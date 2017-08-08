مفاجأت في تشكيل المصري لمواجهة الزمالك

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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي،عن تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وجاء التشكيل كالتالي:

فى حراسة المرمى: أحمد «بوسكا»

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، إسلام صلاح، محمد حمدي، كريم العراقي.

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خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إسلام عطيه.

خط الهجوم: عبد الله جمعة، محمد الشامي، أحمد جمعة.

وقرر حسام حسن في مفاجأة كبرى الدفع بالناشئ إسلام عطية أساسيًا في المباراة وجلوس أحمد كابوريا على مقاعد البدلاء.