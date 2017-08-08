ارتفاع أسعار الأضاحي بكفر الشيخ للضعف.. والتجار: الحكومة السبب (صور)

التحرير

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ارتفعت أسعار لحوم الأضاحي بأسواق كفر الشيخ، هذا العام، بنسبة وصلت إلي 50% مقارنة بالعام الماضي، وتأتي هذه الزيادة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في ارتفاع الأسعار بين الحكومة من جهة، والتجار من جهة أخري، ويبقى المواطن يتحمل الغلاء وحده.

وتسبب ارتفاع لحوم الأضاحي في عزوف أهالي المحافظة عنها لهذا العام، بعد أن وقعوا فريسة للفقر جراء موجة الغلاء الطاحنة التي يعيشونها الآن، وأعرب السيد منصور، مدرس ومقيم بقري روينة، عن غضبه بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، مما يمنعه بشكل كبير من شرائها، قائلا: "الحياة بقت غالية والمرتب معدش بيكفي يا دوب أجيب مصاريف البيت".



وقال الحاج محمد الهلالي، مدير عام بالمعاش "قمت بشراء خروف بمبلغ 4500 جنيه بزيادة عن العام الماضى 1800 جنيه مشيرًا إلى أنه كان يواظب في كل عام أن يأتي بأضحيتين لكثرة الأصدقاء والأقارب، ولكن مع ارتفاع الأسعار قام بشراء أضحية واحدة بدلا من اثنين".



وأشار أحمد الرفاعي، محاسب، إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم بات "جنونيًا" وغير مبرر على الرغم من توافرها بكثرة، لافتا إلي أنه قد قام بالتضحية العام قبل الماضي لسعرها المناسب الذي يتماشي مع دخله، قائلا: "مش معقول هروح أشتري خروف بـ 5000 جنيه وأنا مرتبي 1800جنيه".



أما فاطمة محمد، ربة منزل، فقالت: "ما بشتريش لحمة خالص لعدم قدرتنا على تحمل شرائها، ونعتمد في الأساس على الفول المدمس حتى العدس أو البصارة مرتفعة الأسعار كغيرها من السلع الغذائية وأحيانًا ناكل أحشاء الحيوانات كل شهرين مرة، باعتبارها أرخص حاجة فى الأسواق وكذلك أرجل الدواجن".

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من جانبه، أكد عبد المقصود محمد، تاجر مواشي وصاحب محل جزارة، أن سعر كيلو "الخروف الحي" وصل إلى 68 جنيهًا بزيادة 30 جنيهًا مقارنة بالعام الماضى، وارتفع سعر كيلو العجول الحية أكثر من 35 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي ليتراوح من 75 إلى 100 جنيه لهذا العام.

وأشار عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن متوسط سعر "الخروف" يتراوح ما بين 4500 وحتى 7000 جنيه بحسب وزنه، ومتوسط سعر الأضحية "العجل" فتتراوح ما بين 14000 وحتى 32000 جنيه بحسب الوزن أيضا، كما يبلغ سعر أضحية "الماعز" ما بين 1200 وحتى 1800 جنيه وفقًا للوزن.

واتهم تاجر المواشي، الحكومة بالتسبب في غلاء أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بصفة عامة، وذلك لارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة الذرة، وارتفاع أسعار النقل وأيضًا زيادة أجور العمال تماشيًا مع زيادة الأسعار، في الواقت الذي اتهم فيه محمد بيومي، تاجر أغنام، الحكومة أيضا بالتسبب بارتفاع الأسعار الجنوني بسبب غلاء أعلاف المواشي، وأيضا إهمال الوحدات البيطرية التابعة لها مما أدي إلي نفوق عدد من المواشي بسبب "الحمى القلاعية".

وأوضح بيومي، أن الارتفاع في أسعار اللحوم المذبوحة والخراف الحية له أثر كبير علي حركة البيع فقد وصل سعر كيلو الخروف البلدي الحي إلي أكثر من 60 جنيهًا، مما جعل الزبائن تتجه إلى الخراف واللحوم المستوردة، لافتا أن الزبائن أصبحت تبحث عن الخروف الأقل وزنًا أو الاكتفاء بشراء خروف واحد فقط.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور نشأت عبدالباري، مدير عام مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، إنه عاد من زيارة لأستراليا، تابع خلالها أسلوب العمل بـ4 مجازر هناك في إطار تطوير مجازر المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استيراد أطنان من لحوم الضأن والبقري من أستراليا، مؤكدًا أنه سيعرض مواصفات اللحوم على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لإمكانية استيراد لحوم لمحافظة كفر الشيخ خاصة في عيد الأضحى لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.