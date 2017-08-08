رئيس جنوب أفريقيا ينجو من تصويت لسحب الثقة في البرلمان

بريتوريا - (أ ش أ):

نجا جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا من تصويت لسحب الثقة في البرلمان.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث صوّت برلمان جنوب أفريقيا، الثلاثاء، في خطوة نادرة وبالاقتراع السري على مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما الذي يواجه انتقادات من داخل حزبه.

وكان من المتوقع حال إقرار البرلمان سحب الثقة، أن يجد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2009، نفسه مجبرا على تقديم استقالته.

وكانت أحزاب المعارضة قد أبدت أملها أن تساعد سرية التصويت على اصطفاف نواب حزب المؤتمر الأفريقي الحاكم إلى جانبهم ضد الرئيس.

لكن التحرك الذي تمت الدعوة إليه وسط ادعاءات متكررة بوقوع فساد لقيت هزيمة بأغلبية قدرها 198 صوتا مقابل 177 صوتا.

وقوبل الإعلان عن نتيجة التصويت بهتافات وغناء نواب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وكانت المعارضة تأمل في أن يصوت نواب الحزب ضد زعيمهم، نظرا لسرية الاقتراع. وللتوصل إلى تمرير تحرك لسحب الثقة، كان يتعين أن يصوت 50 على الأقل من نواب الحزب الحاكم البالغ عددهم 249 ضد الرئيس.