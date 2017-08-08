بالصور.. ضبط حشيش وترامادول داخل "فستان زفاف" قبل شحنه للإمارات

كتب - طه عبيد

أحبطت جمارك البريد التابعة لقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولتين لتهريب حشيش وأقراص مخدرة إلى الإمارات، تم إخفائها في ملابس شخصية داخل طردين قبل سجنهما إلى الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة للتحقيق.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء قيام طارق أبو بكر عبد العليم مأمور الجمرك في بريد العتبة بأعمال الكشف على طرد شخصي صادر إلى الإمارات، بوزن 2.175 كجم يحتوي على ملابس شخصية، وجد في الياقة الخاصة 4 لفافات بلاستيك عليها لاصق بني اللون، وبفتحها وجد بداخلها 28 قطعة حشيش، كما وجد داخل جاكت أطفال 2 لفافة عليهم لاصق بني اللون، وبفتحها وجد بداخلها أقراص حمراء اللون مجروشه يشتبه أن تكون مخدرة ترامادول.

وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه بقيام أيمن علي حسن مأمور الجمرك بالوردية إلى بريد العتبة، بأعمال الكشف على طرد شخصي صادر إلى الإمارات بوزن 1.335 كيلوجرام، يحتوي علي "فستان زفاف" مطرز، وبالتدقيق فيه وجد في صدر الفستان 25 لفافة عليها ورق مفضض، وبفتحها وجد 25 قطعة حشيش، كما وجد في الجزء الآخر من الصدر لفافة عليهم لاصق بني اللون وبفتحهما وجد أن بداخلها أقراص حمراء اللون ترامادول.