بالصور.. جنازة عسكرية لشهيدي الشرطة بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،اليوم الثلاثاء، جثماني شهيدا الشرطة وليد محمد غنيمي، 38 سنة، وفريد شوقي، 30 سنة، أميني شرطة بمركز قويسنا ومقيمان بمدينة بركة السبع، اللذين أصيبا بطلقات نارية أثناء مشاركتهما في حملة ضبط مطلوبين أمنيًا بوكر لتجارة المخدرات.

أقيمت جنازة عسكرية للشهيدين، من مسجد الأنصار، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وردد المشيعون، العديد من الهتافات من بينها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، وسط بكاء وصراخ أهالي الشهيدين، وتم نقل الجثمانين إلي قرية الروضة وعزبة راتب.